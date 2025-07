MotoGP Germania | Marquez fa dieci nelle sprint battuto Bezzecchi Quartararo 3°

Nel Circus della MotoGP, l'atto di Hohenstein-Ernstthal si conclude con un trionfo da leggenda: Marc Marquez conquista la sua decima vittoria sprint della stagione, dimostrando ancora una volta perché è considerato il Sachsenking. Nonostante qualche errore, il campione spagnolo ha saputo risalire la classifica con sorpassi da maestro e un ritmo indiavolato, regalando agli appassionati uno spettacolo indimenticabile. La sfida tra i grandi continua a infiammare i cuori degli appassionati di tutto il mondo...

Hohenstein-Ernstthall 12 luglio 2025 - Se l'è complicata da solo, ma forse anche per regalare un po' di spettacolo ai fan tedeschi del Motomondiale. Marc Marquez vince la decima sprint della stagione e lo fa da vero e proprio Sachsenking. Il cannibale con la Ducati numero 93 sbaglia la prima staccata e precipita in classifica, salvo poi rimettersi in carreggiata e grazie a sorpassi super, uniti a un ritmo impressionante, torna in testa, completando la rimonta all'ultimo giro. Battuto Bezzecchi, il quale fa tutto giusto, ma non riesce a contenere il rivale ducatista. Il podio della sprint si completa con un grande Quartararo su Yamaha, terzo davanti a Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net