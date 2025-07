superman di james gunn ha accennato per la prima volta al nuovo flash del suo dcu

Il mondo del DC Universe si prepara a sorprenderti: James Gunn, nel suo nuovo Superman, ha fatto un passo inaspettato rivelando il primo indizio sul futuro Flash, e sorprendentemente, non si tratta di Barry Allen. Un dettaglio che ha fatto sobbalzare i fan più attenti, lasciando intendere che il percorso verso il nuovo universo DC sarà ricco di sorprese e rivisitazioni. Scopriamolo insieme, perché il fascino di questa rinascita sta per svelarsi.

Il Superman di James Gunn ci ha regalato un accenno al nuovo Flash che vedremo nel suo DC Universe, anche se solo con un piccolo indizio notato da pochi Superman di James Gunn ha segretamente presentato il primo Flash della DCU, e non è stato Barry Allen. I fan potrebbero conoscere il Corridore Scarlatto dei fumetti DC grazie alle sue apparizioni nel DCEU di Zack Snyder e nell'ampio Arrowverse della CW (interpretato rispettivamente da Ezra Miller e Grant Gustin in ciascuna serie). Tuttavia, da quando Gunn ha assunto la direzione dei progetti cinematografici della DC, non si è più saputo nulla sul ritorno del personaggio in TV o al cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it