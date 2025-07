Trump a Ue possibili modifiche se aprite i mercati a Usa

Nel cuore di una possibile svolta commerciale, la lettera di Donald Trump alla Ue apre uno spiraglio di trattativa. Se l’Unione Europea decidesse di aprire i propri mercati agli Stati Uniti eliminando barriere e tariffe, ci potrebbero essere modifiche alle politiche tariffarie attuali. Un gesto che potrebbe ridefinire gli equilibri tra le due economie, offrendo nuove opportunità e sfide. La domanda è: sarà questa una chance per un nuovo inizio o solo un’illusione?

La lettera di Donald Trump alla Ue contiene uno spiraglio di trattativa: "Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera. Queste tariffe potrebbero essere modificate, al rialzo o al ribasso, a seconda del nostro rapporto con il vostro Paese".

