LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez conquista la Sprint bagnata 2° Bezzecchi Bagnaia fuori dalla zona punti

Vivi l'emozione del GP di Germania 2025, dove Marc Marquez conquista la Sprint sotto la pioggia battente, regalando un sorpasso spettacolare. Mentre Bezzecchi e Bagnaia restano fuori dalla zona punti, il Campionato mondiale si infiamma. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e scopri chi salirà sul podio e chi dovrà affrontare difficoltà inattese. La corsa continua, e tu non puoi perderti neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.43 Di seguito la classifica mondiale aggiornata: 1 Marc MARQUEZ 93 319 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Alex MARQUEZ 73 241 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 3 Francesco BAGNAIA 63 181 Ducati Lenovo Team Ducati 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 142 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 5 Franco MORBIDELLI 21 139 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 6 Marco BEZZECCHI 72 130 Aprilia Racing Aprilia 7 Johann ZARCO 5 104 CASTROL Honda LCR Honda 8 Pedro ACOSTA 37 99 Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 Fermin ALDEGUER 54 81 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 10 Fabio QUARTARARO 20 74 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 11 Maverick VIÑALES 12 69 — — 12 Brad BINDER 33 51 Red Bull KTM Factory Racing KTM 13 Ai OGURA 79 49 Trackhouse MotoGP Team Aprilia 14 Raul FERNANDEZ 25 44 Trackhouse MotoGP Team Aprilia 15 Enea BASTIANINI 23 42 — — 16 Jack MILLER 43 38 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 17 Luca MARINI 10 38 Honda HRC Castrol Honda 18 Alex RINS 42 35 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 19 Joan MIR 36 32 Honda HRC Castrol Honda 20 Takaaki NAKAGAMI 30 10 — — 21 Lorenzo SAVADORI 32 8 Aprilia Racing Aprilia 22 Miguel OLIVEIRA 88 6 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha =23 Augusto FERNANDEZ 7 6 — — 25 Somkiat CHANTRA 35 1 — — 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez conquista la Sprint bagnata, 2° Bezzecchi. Bagnaia fuori dalla zona punti

In questa notizia si parla di: diretta - marquez - motogp - marc

Messico, influencer 23enne Valeria Marquez uccisa a colpi di pistola in diretta TikTok, le sue ultime parole: "Arrivano" - VIDEO CHOC - Valeria Márquez, modella e influencer messicana di 23 anni, è stata tragicamente uccisa a colpi di pistola durante una diretta su TikTok.

https://www.oasport.it/2025/07/live-motogp-gp-germania-2025-in-diretta-il-sachsenring-e-uno-dei-regni-di-marc-marquez/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche del GP di Germania. Tutti a caccia della top10 per evitare la Q1 domani. Marc Mar Vai su Facebook

Marc Marquez scatta dalla pole, ma la pioggia rischia di rendere la Sprint una lotteria. In prima fila Zarco e Bezzecchi, Morbidelli 4°. Bagnaia chiamato alla rimonta dalla 11a casella dello schieramento https://gpone.com/it/2025/07/12/motogp/live-sprint-race-sa - X Vai su X

MotoGP GP Germania, la diretta live della sprint race; MotoGP, Marc Márquez imperiale sotto il diluvio: pole dello spagnolo al Sachsenring, delude Bagnaia; MotoGp in Germania al Sachsenring, la Sprint in diretta: Marquez vince davanti a Bezzecchi e Quartararo. Brutta caduta per Morbidelli, Bagnaia 12°.

MotoGp gara Sprint Germania diretta: segui Bagnaia e i fratelli Marquez LIVE - Punti pesanti in palio sul circuito del Sachsenring, dove l'italiano in sella alla sua Ducati insegue i due spagnoli: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

MotoGP Germania diretta qualifiche LIVE: Sachsenring bagnato, tutti contro Marquez per la pole! - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Germania, undicesima prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato del Sachsenring ... Scrive sport.virgilio.it