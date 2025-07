Anche Mascarino ha finalmente la sua farmacia

Dopo anni di attese e speranze, Mascarino può finalmente sorridere: la nuova Farmacia Santa Vittoria apre le sue porte, portando servizi essenziali direttamente nel cuore della frazione. Gestita con passione e competenza dalle dottoresse Ventura e Spera, rappresenta un grande passo avanti per il benessere della comunità. La loro dedizione garantirà a tutti i residenti cure di qualità, contribuendo a rafforzare il spirito di vicinanza e crescita locale. La salute di Mascarino si prende cura di te!

Dopo anni di attesa e tentativi da parte dell’amministrazione comunale, la frazione di Mascarino ha finalmente la sua farmacia. È infatti operativa da qualche giorno la Farmacia Santa Vittoria, gestita con entusiasmo e professionalità dalle dottoresse Raffaella Ventura e Federica Spera. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: farmacia - mascarino - finalmente - santa

Anche Mascarino ha finalmente la sua farmacia; Cronaca.

Inaugurata la seconda farmacia comunale di Santa Marinella - Santa Marinella – Taglio del nastro ieri mattina per l’inaugurazione della seconda farmacia comunale di Santa Marinella, un importante presidio sanitario che sorge in via Etruria e che andrà ... Come scrive ilfaroonline.it

Farmacia, nuove regole "Finalmente in centro" - la Nazione - Farmacia, nuove regole "Finalmente in centro" La Giunta ha modificato il regolamento sulle farmacie consentendo in tale modo di trasferire la farmacia del Giglio nel centro urbano. Si legge su lanazione.it