bimbo scomparso a ventimigliatestimone portato in caserma

Un’ombra di mistero aleggia su Ventimiglia, dove è scomparso Alain Bernard Ganao, un dolce bimbo di 5 anni. L’uomo che l’ha visto per ultima è stato portato in caserma dai carabinieri, suscitando sospetti e interrogativi. Le indagini si intensificano: ascoltato, perquisita la sua abitazione e verificata la sua versione dei fatti. La verità si nasconde tra le pieghe delle dichiarazioni, mentre la comunità attende con trepidazione risposte certe.

E' stato portato in caserma dai carabinieri l'uomo che ieri sera avrebbe visto per l'ultima volta Alain Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping a Ventimiglia. Gli inquirenti, lo hanno già ascoltato e hanno anche perquisito l'abitazione e ora vogliono verificare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, essendo stato l'ultimo ad aver visto il bimbo. Dalle sue dichiarazioni, inoltre, emergerebbero alcune incongruenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimbo scomparso a Ventimiglia,testimone portato in caserma

