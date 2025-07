MotoGP Marc Marquez passa Bezzecchi all’ultimo giro e vince la Sprint al Sachsenring

In un emozionante duello sul bagnato, Marc Marquez si reinventa protagonista e conquista la Sprint del Gran Premio di Germania 2025 all'ultimo giro, superando Marco Bezzecchi in un finale mozzafiato. Dopo una partenza difficile, il campione ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe e determinazione. Un sabato perfetto per lui, che rende ancor piĂą avvincente questa undicesima tappa del Mondiale MotoGP. La gara si conferma uno spettacolo imperdibile, scritto dai grandi protagonisti del paddock.

Marc Marquez si complica la vita in partenza con un lungo alla staccata di curva 1, ma si rende protagonista di una grande rimonta culminata con il sorpasso decisivo all’ultimo giro su Marco Bezzecchi vincendo sul bagnato la Sprint del Gran Premio di Germania 2025, in occasione dell’undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato completa dunque un sabato perfetto al Sachsenring dopo la pole position mattutina (sempre sotto la pioggia), aggiudicandosi la decima Sprint dell’anno su undici disputate e facendo un ulteriore passo avanti verso la conquista di un titolo ormai sempre piĂą in cassaforte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez passa Bezzecchi all’ultimo giro e vince la Sprint al Sachsenring

