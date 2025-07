Indiscrezione clamorosa su Mara Venier addio alla Rai | ecco dove andrà e con chi

Nel cuore delle dinamiche televisive italiane si aggira un'indiscrezione che sta facendo tremare gli appassionati: Mara Venier potrebbe dire addio alla Rai e approdare al Nove, con un ruolo di primo piano accanto a Fabio Fazio. Questa mossa sorprendente segna un nuovo capitolo nel panorama televisivo, lasciando emergere trame inaspettate dietro le quinte. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile rivoluzione nel salotto della domenica sera.

Dietro le quinte della tv pubblica si muovono trame che difficilmente possiamo immaginare. E quella che lega Mara Venier e Fabio Fazio  – due protagonisti storici della televisione italiana – oggi è più di una semplice sintonia professionale. Secondo  indiscrezioni, tra cui quelle de Il Messaggero, sarebbe già stato raggiunto un accordo per rendere Venier presenza fissa nella domenica sera  del Nove, al Tavolo di Che tempo che fa. Una notizia che, se confermata, complicherebbe – e non poco – il rapporto tra Mara Venier e la Rai. Il contratto attuale della conduttrice, infatti, prevede l' esclusiva  con l'azienda di servizio pubblico ed è in scadenza a breve termine.

