MotoGp Germania Marc Marquez rimonta Bezzecchi all’ultimo giro e vince la Sprint Race sul bagnato

ha lottato con grinta, ma alla fine il talento e la determinazione di Marquez hanno prevalso, regalando agli appassionati un altro episodio mozzafiato di questa incredibile stagione di MotoGP.

Ancora e sempre Marc Marquez. Il suo dominio sulla MotoGp comincia a farsi imbarazzante: il campione spagnolo della Ducati vince anche la Sprint Race del Gp di Germania 2025. Tra gare brevi e gran premi è il settimo sigillo consecutivo. In generale, su 11 Sprint stagionali ne ha vinte 10 e in una è arrivato secondo. Eppure oggi Marco Bezzecchi ce l'ha messa tutta per complicare la vita all'8 volte campione del mondo. Il riminese dell' Aprilia si è ritrovato in testa dopo la prima curva, grazie a un lungo proprio di Marquez: sul bagnato ha fatto danzare la RS-GP25 tra le curve del Sachsenring, staccando tutti.

