Garlasco l’esame sul tampone orale con Dna maschile ignoto sulla bocca di Chiara Poggi sarà replicato

L’attesa per la riposta dell’esame sul tampone orale di Chiara Poggi si fa più intensa, con il risultato che potrebbe arrivare già lunedì 14 luglio. Questa analisi rappresenta un passaggio cruciale nel processo di chiarimento sulla verità dietro l’omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. La scoperta di due profili di DNA, uno sconosciuto, potrebbe rivoluzionare le indagini e portare a nuove ipotesi, riallacciando i fili di un caso che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia.

Potrebbe arrivare lunedì 14 luglio la replica dell’esame sul tampone orale eseguito sul corpo di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Una verifica cruciale dopo che, nei primi test eseguiti durante l’incidente probatorio, sono emersi due profili di Dna maschile: uno attribuibile a Ernesto Gabriele Ferrari, assistente del medico legale che partecipò all’autopsia, e un secondo, ancora ignoto, che non appartiene né ad Alberto Stasi (condannato a 16 anni per l’omicidio) né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta. I risultati preliminari, trasmessi ieri 11 luglio a difese, accusa e parti civili, derivano da cinque campionamenti sulla garza usata in sede autoptica. 🔗 Leggi su Open.online