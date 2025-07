Brutta caduta per Morbidelli nella Sprint Race del GP Germania | paura al Sachsenring

Una brutta caduta scuote il Sachsenring durante la Sprint Race del GP Germania: Franco Morbidelli, protagonista in curva 8, è stato trasportato al centro medico per accertamenti. La scena ha suscitato preoccupazione tra tifosi e team, mentre si attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni del pilota. La sicurezza resta una priorità, e ogni episodio ci ricorda quanto sia importante la concentrazione in ogni momento della gara. Continua a leggere per gli ultimi sviluppi.

Brutta caduta per Franco Morbidelli in curva 8 nella Sprint Race al Sachsenring: il pilota della Ducati trasportato al centro medico per accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: brutta - caduta - morbidelli - sprint

