Troppo comodo fare i rivoluzionari se la ribellione è a rischio zero

Spesso, l'atto di ribellarsi sembra più una provocazione che una vera rivoluzione, specialmente quando il rischio è nullo. La storia ci insegna che le autentiche sfide richiedono coraggio e determinazione, non semplici sceneggiate. Ma cosa succede quando il dissenso diventa solo una facciata? Continua a leggere per scoprire come la vera rivoluzione si distingue dal gioco delle apparenze.

Alcuni giornali difendono il giovane che ha rifiutato di sostenere l’esame orale in dissenso col sistema dei voti. Ma quella del ragazzo è stata una sceneggiata: la promozione era certa. Così è facile atteggiarsi a Masaniello. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Troppo comodo fare i rivoluzionari se la «ribellione» è a rischio zero

