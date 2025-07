Elezioni la sinistra alternativa accusa | Esclusi dal Consiglio e ignorati dal Comune poca trasparenza sui risultati elettorali

In un clima di crescente tensione politica, la Sinistra Alternativa denuncia mancanza di trasparenza e esclusioni ingiuste nel processo elettorale. La coalizione che sostiene Marisa Iannucci si scontra con un muro di gomma da parte degli uffici comunali, alimentando sospetti e richieste di chiarimenti. È fondamentale promuovere un dialogo aperto e garantire il rispetto dei principi democratici. La trasparenza è il primo passo verso una città più giusta e partecipativa.

La coalizione a sostegno dell'ex candidata sindaca della sinistra alternativa Marisa Iannucci - formata da Ravenna in Comune, Potere al popolo, Rifondazione comunista e Partito comunista italiano - denuncia un "muro di gomma" da parte degli uffici dell'Amministrazione per ottenere informazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: sinistra - alternativa - comune - elezioni

