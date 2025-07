Schlein | scenario economia drammatico ma governo fa scaricabarile

L’Italia si trova di fronte a un panorama economico critico, con una produzione industriale in calo da oltre due anni e un governo che sembra immobilizzato di fronte alle sfide. Elly Schlein richiama l’attenzione sulla necessità di un cambio di passo, invocando un ritorno deciso alla politica industriale. È il momento di agire con determinazione per rilanciare il sistema economico e garantire un futuro più stabile e prospero per il Paese.

Roma, 12 lug. (askanews) – L’Italia è in uno “scenario drammatico, l’economia sostanzialmente ferma, c’è stato un calo della produzione industriale per 26 mesi consecutivi” ma da parte del governo “vediamo un immobilismo a cui non ci vogliamo abbandonare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla conferenza ‘Le rotte del futuro’, dedicata al tema delle politiche industriali. “Serve il ritorno alla politica industriale, quella del governo si distingue solo per inerzia”. La leader democratica ha ribadito l’importanza della manifattura, “chi si illude che l’Italia possa campare solo di turismo e servizi commette un errore madornale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

