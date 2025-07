Alain 5 anni è scomparso da un campeggio a Ventimiglia | ore di apprensione

Alain Barnard Ganao, un dolce bambino di soli cinque anni, scomparso venerdì 11 luglio dal camping Por la Mar a Ventimiglia, ha improvvisamente lasciato le famiglie e le autorità in preda all'angoscia. Le ricerche sono in corso, ma ogni minuto conta per ritrovare Alain sano e salvo. La sua storia ci ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione e il sostegno in momenti di emergenza come questo.

Alain Barnard Ganao, cinque anni, è scomparso dal camping Por la mar a Ventimiglia, nella frazione di Latte. Ricerche in corso. Si chiama Alain Barnard Ganao, ha cinque anni ed è scomparso venerdì 11 luglio. Nato a Torino da genitori asiatici, di lui non si hanno più tracce dalle 19.30, quando si è allontanato dal campeggio Por la mar, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, nella frazione di Latte, al confine con la Francia. (Foto social) – notizie.com Quando ha lasciato la struttura, indossava un paio di calzoncini verdi e una maglietta bianca. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Alain, 5 anni, è scomparso da un campeggio a Ventimiglia: ore di apprensione

Alain scomparso a 5 anni a Ventimiglia, proseguono le ricerche - Le speranze e le ricerche non si fermano: da ieri sera, le forze dell’ordine e i volontari si stanno dedicando senza sosta a ritrovare Alain, il piccolo di cinque anni disperso a Ventimiglia.

Disperata caccia al piccolo Alain, 5 anni, scomparso a Ventimiglia. Droni, cani molecolari e volontari setacciano ogni centimetro.

Alain Bernard Ganaos, il bambino di 5 anni di Torino, scomparso nella serata di ieri al camping «Por la mar», di frazione Latte a Ventimiglia, dov'era giunto poche ore prima assieme ai genitori e alla sorella per trascorrere un breve periodo di villeggiatura

