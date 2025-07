Ue-Usa accordo vicino ma fragile L’intesa commerciale letta da Gehrke

scenario incerto che Bruxelles e Washington cercano di trovare un equilibrio tra interessi e alleanze, con la speranza di evitare danni economici maggiori. Tuttavia, come sottolinea Tobias Gehrke, questa fragile intesa potrebbe compromettere la credibilità europea e i suoi principi fondamentali nel lungo termine. È in questo delicato momento che l’Europa deve decidere se accettare compromessi temporanei o mantenere salda la sua posizione strategica.

"Secondo quanto riferito, Bruxelles e Washington si stanno avvicinando a un 'accordo' commerciale che vedrebbe alcune tariffe sospese mentre i negoziati continuano. Questo accordo potrebbe risparmiare all'Europa la peggiore delle tariffe di Trump. Ma viene a costo di sacrificare i suoi interessi e la sua credibilità internazionale", commenta Tobias Gehrke,  esperto di geoeconomia dell'European Council on Foreign Relations (Ecfr). È in questo clima di apparente svolta e inquietudine strategica che l'Unione Europea e gli Stati Uniti cercano di chiudere un'intesa commerciale quadro entro la scadenza fissata da Donald Trump per il primo agosto.

