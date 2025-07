Che nessuno lo chiami rapper | alla scoperta di Skilla il nuovo pilastro della scena hip-hop messinese

che nessuno lo chiami rapper. Alla scoperta di Skilla, il nuovo pilastro della scena hip hop messinese, un artista che sta rivoluzionando il panorama locale con il suo talento autentico. Credo che a Messina ci siano tanti artisti validi, ma mancano le opportunità per emergere. Andrea Campagna, in arte Skilla, dimostra che fare musica non è impossibile: basta la passione giusta e un po' di coraggio per farsi ascoltare.

"Credo che a Messina ci siano tanti artisti validi. Qui purtroppo mancano le opportunit√† anche se la citt√† √® piena di talenti che hanno soltanto bisogno di essere visti e messi a proprio agio". Fare musica non √® impossibile per Andrea Campagna, artista meglio noto come Skilla che da diversi anni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: skilla - nessuno - chiami - rapper

Che nessuno lo chiami rapper: alla scoperta di Skilla, il nuovo pilastro della scena hip-hop messinese.