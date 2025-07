Von der Leyen | Dazi al 30% sconvolgono le filiere Meloni | Si punti ad un accordo equo

La recente comunicazione della Casa Bianca, che prevede dazi del 30% sui prodotti europei a partire dal primo agosto, ha scosso le filiere di meloni e altri settori. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha subito espresso il proprio disappunto, sottolineando come tali misure possano sconvolgere le catene di approvvigionamento transatlantiche e compromettere gli sforzi di cooperazione commerciale. È ora di puntare a un accordo che tuteli gli interessi di entrambe le parti e favorisca una soluzione equa.

Prime reazioni alla comunicazione choc della Casa Bianca che fissa al 30% dal prossimo primo agosto i dazi sui prodotti europei. “Prendiamo atto della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Trump”, dichiara la la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che quindi osserva: “L’imposizione di dazi del 30% sulle esportazioni dell’Ue sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell’Atlantico”. “Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il primo agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen: “Dazi al 30% sconvolgono le filiere”. Meloni: “Si punti ad un accordo equo”

