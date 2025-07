In Umbria dal 15 luglio al 7 settembre torna Suoni Controvento un festival a impatto zero di musica e cultura tra borghi e natura

Torna in Umbria dal 15 luglio al 7 settembre Suoni Controvento, festival a impatto zero che unisce musica, teatro, letteratura, gaming per grandi e piccini e incontri su temi di attualità. Coinvolge 24 comuni dell'Umbria, tra borghi affascinanti e palcoscenici naturali. Tanti gli ospiti in programma: da Brunori SAS agli Afterhours, da Serena Rossi alla Pfm, da Nada a Dardust a Raphael Gualazzi. Il programma, tra musica e letteratura. Tra gli ospiti più attesi Brunori SAS e gli Afterhours, l'1 e il 3 agosto ad Assisi; Serena Rossi l'8 agosto a Spoleto, la PFM il 9 agosto a Gualdo Tadino. E ancora: Nada l'11 agosto a Fossato di Vico e Dardust il 31 agosto a Narni.

Umbria saldi estivi 2025, al via il 5 luglio: promozioni già da giugno - Pronti a fare il pieno di occasioni? In Umbria, i saldi estivi 2025 partiranno ufficialmente il 5 luglio, dopo settimane di promozioni già da giugno.

Tornano le aperture serali del venerdì alla Galleria Nazionale dell’Umbria e questa volta ad attenderti è il capolavoro di Amedeo Modigliani, il Nu couché in mostra per “Un capolavoro a Perugia” dal 3 luglio al 15 settembre. Da oggi è possibile prenotare la visi Vai su Facebook

Amedeo Modigliani alla Galleria Nazionale dell'Umbria; Suoni Controvento, festival diffuso a impatto zero in Umbria; Un capolavoro a Perugia AMEDEO MODIGLIANI, Nu couchè, 1917-1918.

I treni dall'Umbria fermano a Tiburtina: dall'11 agosto al 5 settembre chiusi due binari alla stazione Termini - Alla lunga lista di lavori(necessari per la sicurezza) che creano disagi e proteste, si aggiunge un’altra puntata. Come scrive msn.com

