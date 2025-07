firenze concerto conclusivo di flore festival con giulia peri e gregorio nardi

Il Flore Festival di Firenze si prepara a concludersi in grande stile, lasciando un ricordo indelebile nell’estate fiorentina 2025. Lunedì 14 luglio alle ore 20:30, il palco si accenderà con un emozionante recital di Lieder e canzoni, interpretato dalla soprano Giulia Peri e dal talentuoso Gregorio Nardi. Un evento imperdibile per gli amanti della musica classica, che suggella questa straordinaria edizione del festival con un momento di pura magia sonora.

Firenze, 12 luglio 2025 - La tredicesima edizione del "Flore Festival, La Verde Armonia", che dal 25 giugno ha riscosso tanti successi durante le tre settimane del suo svolgimento, un vero protagonista dell'Estate Fiorentina 2025, giunge alla conclusione lunedì 1 4 luglio. L'appuntamento che segna la conclusione del festival è alle ore 20,30 quando andrà in scena un recital di Lieder e canzoni che sarà proposto dalla soprano Giulia Peri e dal pianista Gregorio Nardi nell'incantata sede del Cortile di Michelozzo in Palazzo Medici Riccardi, monumento rinascimentale fra i più affascinanti in Firenze.