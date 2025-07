Dove l’Arte guariva | Viaggio nel Teatro di Epidauro

Nel cuore del Peloponneso, il Teatro di Epidauro si erge come un simbolo senza tempo di come l’arte e la spiritualità possano guarire l’anima. Immerso tra le colline, questo maestoso anfiteatro ha accolto generazioni di spettatori, offrendo non solo spettacoli, ma anche un senso di pace e rinascita. Un viaggio alla scoperta di un luogo magico dove il teatro diventa cura per il corpo e lo spirito.

A Epidauro, una piccola città immersa tra le colline del Peloponneso c'è un Teatro che non ha mai smesso di funzionare: il Teatro di Epidauro. Eretto sul lato occidentale del Monte Cinortion e adiacente al santuario di Ascelpio, dio della medicina, il santuario era considerato uno dei centri di cura tra i più prestigiosi dell'Antica .

