Piero De Luca chiude a Nargi | Il Pd resta coerente niente appoggio

La Città di Avellino merita serietà e rispetto. Per questo motivo, abbiamo deciso insieme di approfondire attentamente in queste settimane la situazione politica ed amministrativa del Comune, collaborando con gli organismi del Partito e i suoi rappresentanti istituzionali. In questo contesto, condivido pienamente le valutazioni operate dal gruppo consiliare e dal Partito provinciale stesso quanto all’esigenza di assicurare una linea coesa e responsabile, affinché Avellino possa guardare al futuro con maggiore stabilità e trasparenza.

Tempo di lettura: 2 minuti "La Città di Avellino merita serietà e rispetto. Per questo motivo, abbiamo deciso insieme di approfondire attentamente in queste settimane la situazione politica ed amministrativa del Comune insieme agli organismi del Partito e ai suoi rappresentanti istituzionali. In questo contesto, condivido pienamente le valutazioni operate dal gruppo consiliare e dal Partito provinciale stesso quanto all'esigenza di assicurare coerenza e linearità rispetto al mandato elettorale ricevuto dai cittadini". È quanto dichiara in una nota il deputato democratico Piero De Luca, segretario del Gruppo con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza.

