Fiumicino inaugurata la Spiaggia per tutti

di Fiumicino come città accogliente e attenta alle esigenze di ogni visitatore. Questa nuova spiaggia rappresenta un passo avanti verso un turismo più sostenibile e inclusivo, dove il mare diventa un luogo di incontro e condivisione per tutti, senza distinzione di abilità o età. Ora, tutti sono invitati a vivere questa meravigliosa esperienza di libertà e natura, perché il mare è di tutti, senza eccezioni.

Fiumicino, 12 luglio 2025 -È stata inaugurata questa mattina la “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute di Fiumicino: un lido completamente attrezzato, accessibile e privo di barriere architettonich e, pensato per garantire a tutti la possibilità d i vivere il mare in piena libertà e sicurezza. “Restituiamo alle famiglie uno spazio inclusivo, dotato di tutti i servizi necessari. È un momento importante, che conferma la vocazione naturale della nostra città: il mare e l’inclusione”, ha dichiarato il Sindac o Mario Baccini durante il taglio del nastro “Quest’anno abbiamo potenziato i servizi disponibili e, grazie anche al contributo della Regione, dalla prossima stagione contiamo di ampliare il progetto ad altre spiagge, coinvolgendo nuovi operatori balneari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino, taglio del nastro per la "Spiaggia per tutti" - di Fiumicino come città accogliente e aperta a tutti. Un esempio di come l'accessibilità possa trasformare l'esperienza del mare, portando gioia e libertà a ogni visitatore.

