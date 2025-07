Allerta meteo in Liguria codice giallo anche sullo Spezzino

Attenzione, Liguria in allerta meteo gialla: temporali e instabilità sono in arrivo. La Spezia e tutta la regione si preparano ad affrontare un weekend caratterizzato da piogge intense e possibili colpi di scena atmosferici, a causa di un'onda depressionaria in transito. È fondamentale rimanere aggiornati per proteggere sé stessi e i propri cari. Restate con noi per tutte le ultime novità e consigli utili.

La Spezia, 12 luglio 2025 – Arpal ha emesso una allerta gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 3 della notte fino alle 17 di domenica, compresa la provincia della Spezia. Oggi, spiega una nota, si assiste ad aumento della nuvolosità per la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali con un aumento dell'umidità. Il passaggio di un'onda depressionaria determinerà a partire dalla notte, condizioni d'instabilità associate a un richiamo di aria umida e venti di Scirocco con possibili temporali dapprima sul Centro-Levante, dove non si escludono fenomeni forti e persistenti. Un quadro previsionale complesso, caratterizzato dalla possibilità che i temporali possano faticare ad innescarsi; ma una volta iniziati, potrebbero spostarsi lentamente ed essere accompagnati da grandinate, questa volta di dimensioni medio-piccole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta meteo in Liguria, codice giallo anche sullo Spezzino

In questa notizia si parla di: allerta - liguria - meteo - codice

Meteo, Arpal prolunga fino a stasera l’allerta meteo gialla su tutta la Liguria - L'Arpal ha prorogato fino a stasera l'allerta meteo gialla su tutta la Liguria, in base alle ultime previsioni e alla situazione attuale.

ALLERTA #METEO EMILIA ROMAGNA, DOMANI CODICE GIALLO PER TEMPORALI IN TUTTA LA REGIONE Vai su Facebook

? ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA per la zona B GIALLA per temporali dalle h 08:00 alle h 23:59 di DOMANI 06/07/2025 Segui gli aggiornamenti - X Vai su X

Allerta meteo in Liguria, codice giallo anche sullo Spezzino; Allerta meteo 13 luglio: codice arancione in Toscana, gialla in Liguria e Emilia. Temporali violenti in arrivo; Allerta meteo gialla in 4 regioni. Numerosi danni causati dal forte vento - Aggiornamento del 30 Gennaio delle ore 06:56.

Maltempo, allerta gialla per temporali in Liguria - Arpal ha emesso una allerta gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 3 della notte fino alle 17 di domani, domenica. ansa.it scrive

Meteo in Liguria, allerta gialla per temporali da questa notte - Genova – Arpal ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutta la regione dalle 3 di questa notte alle 17 di domenica 13 luglio. Lo riporta ilsecoloxix.it