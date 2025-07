Trovato con mannaia e tre coltelli | denunciato

Durante un normale controllo a Casalserugo, un 56enne residente nel Piovese è stato trovato in possesso di una mannaia e tre coltelli, suscitando grande sorpresa. L'episodio ha portato i Carabinieri a denunciarlo in stato di libertà, sottolineando l'importanza di rispettare le norme sulla sicurezza e il controllo sul territorio. La vicenda dimostra come anche situazioni apparentemente ordinarie possano riservare sorprese e richiedere interventi tempestivi.

Un 56enne è stato fermato per un normale controllo a Casalserugo per poi essere trovato in possesso di una mannaia e tre coltelli, per questo è stato denunciato dai Carabinieri. I Carabinieri della stazione di Casalserugo lo hanno denunciato in stato di libertà. L'uomo è esidente nel piovese e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

