Gaza l’Idf spara sulla folla in attesa di aiuti umanitari | almeno 27 palestinesi uccisi

La tensione a Gaza raggiunge nuovi livelli di dramma e sofferenza, con almeno 27 palestinesi uccisi e numerosi altri feriti in un attacco sangunoso vicino al punto di distribuzione degli aiuti umanitari di Al-Shakoush. Questo episodio si aggiunge a un bilancio già devastante, evidenziando la cruda realtà di un conflitto che mette a dura prova la speranza di pace e solidarietà nella regione. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per fermare questa spirale di violenza.

Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi e oltre 180 sono rimasti feriti quando le f orze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. A parlare dell’episodio sono fonti locali citate dalla Wafa. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza è salito a 60 dalle prime ore di sabato, a causa dei continui bombardamenti e spari israeliani in diverse zone dell’enclave assediata. Il resoconto dell’esercito israeliano. Nelle ultime 48 ore l’aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 250 obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

