Persone non cose! | protestano i lavoratori del Conad di Aprilia

I lavoratori del Conad di Aprilia scendono in piazza per ribadire un messaggio chiaro: “Persone, non cose!”. Stanchi delle pratiche dell’azienda che penalizzano il loro rispetto e dignità, hanno deciso di manifestare con un presidio davanti al punto vendita di via dei.... La loro protesta evidenzia l’importanza di valorizzare il ruolo umano nel mondo del lavoro e di tutelare i diritti di tutti.

Con lo slogan “Persone, non cose!”, hanno manifestato perché sono “stanchi del comportamento dell’azienda”. Sono i 18 tra lavoratori e lavoratrici del Conad di Aprilia che hanno partecipato alla sciopero in programma questa mattina con un presidio davanti al punto vendita di via dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: persone - cose - lavoratori - conad

“Cose inquietanti di notte”. Garlasco, retroscena choc: “Quelle persone incappucciate…” - Garlasco torna a far parlare di sé, rievocando un caso che ha segnato la cronaca italiana e il nostro immaginario collettivo.

Conad Casali di Poggio Nativo: dopo la chiusura di maggio i 15 dipendenti sono ancora in attesa degli stipendi Vai su Facebook

“Persone, non cose!”: protestano i lavoratori del Conad di Aprilia; Continua la protesta dei lavoratori del supermercato Conad di Castrovillari; Rabbia degli ex Flexilog scaricati da Conad.

“Persone, non cose!”: protestano i lavoratori del Conad di Aprilia - Tra i manfestanti anche Patrizio, ex apprendista lasciato a casa dopo 3 anni, a pochi giorni dalla nascita del figlio ... Secondo latinatoday.it

Conad-Auchan, 200 lavoratori in sospeso: assemblea a Guardamiglio - Non «Conad, persone oltre le cose» ma «Conad, persone come le cose». Lo riporta ilgiorno.it