Quando la frutta fa spettacolo | a Venezia va in scena Aqua Viva

Quando la frutta diventa protagonista di uno spettacolo unico, a Venezia prende vita "Aqua Viva". Un modo innovativo di raccontare l’ortofrutta italiana, tra linguaggi moderni e coinvolgenti che catturano le nuove generazioni. Questo è lo spirito di “Harvesting Happiness”, il format ideato da Spettacoli alla Frutta, che ha portato in scena eccellenze e emozioni nel cuore di Palazzo Papadopoli. E così, la tradizione si trasforma in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

C’è un modo nuovo di raccontare l’ortofrutta italiana. Un linguaggio contemporaneo, fremente, capace di stimolare e coinvolgere le nuove generazioni. E’ lo spirito di “Harvesting Happiness”, format ideato da Spettacoli alla Frutta – l’Associazione Temporanea di Imprese che riunisce 25 brand d’eccellenza della filiera ortofrutticola nazionale – che ha Venezia il 17 giugno scorso, nella prestigiosa cornice di Palazzo Papadopoli – Aman Venice, ha presentato l’evento Aqua Viva. L’acqua come fonte vitale dell’ortofrutta, della natura, della vita stessa. L’obiettivo è quello di dare vita a un nuovo modo di raccontare l’ortofrutta, con linguaggi più intensi, contemporanei e coinvolgenti, capaci di ispirare e avvicinare soprattutto i giovani, attraverso un linguaggio più empatico per parlare di frutta e verdura in risposta a dati che evidenziano una distanza crescente tra le nuove generazioni e il consumo consapevole di frutta e verdura fresche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quando la frutta fa spettacolo: a Venezia va in scena Aqua Viva

