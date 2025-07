Bambino scomparso a Ventimiglia | perquisizioni ascoltato un uomo

Un mistero avvolge Ventimiglia, dove la scomparsa di un bambino di sei anni, arrivato da Milano con la famiglia, ha scosso la comunità. La sua sparizione, avvenuta nel campeggio “Blu Mare” senza lasciare tracce, ha spinto le autorità a lanciare intense perquisizioni e ascoltare un uomo tra le possibili piste. Le ricerche sono ancora in corso: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel ritrovare il piccolo e riportarlo a casa.

A Ventimiglia, un bambino di sei anni, originario di Milano e di famiglia straniera, è scomparso nella serata di sabato dopo essere arrivato nel campeggio “Blu Mare” nella frazione Grimaldi. Il piccolo si sarebbe allontanato dalla zona senza lasciare tracce intorno alle ore 20:00, indossando una maglia azzurra e pantaloni corti grigi. Non parla e questa caratteristica complica ulteriormente le ricerche, che sono iniziate tempestivamente dopo la segnalazione dei genitori. Fin dalle prime ore, le autorità hanno organizzato una vasta operazione di ricerca che coinvolge carabinieri, polizia, vigili del fuoco, unità cinofile, volontari della Protezione civile e l’utilizzo di droni termici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

