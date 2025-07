Turismo e ristorazione spingono il lavoro in Italia con 342.000 assunzioni

Il turismo e la ristorazione in Italia si affermano come motori imprescindibili dell’occupazione, con 342.000 assunzioni nel primo trimestre del 2025, secondo l’Inps. Questi settori, dopo anni di sfide, mostrano un ritorno vigoroso, superando le aspettative e consolidando il loro ruolo chiave nell’economia nazionale. Il dato più sorprendente è certamente la capacità di recupero e crescita, testimoniando la resilienza e il potenziale di queste industrie vitali.

Turismo e ristorazione si confermano due settori chiave per l'economia e l'occupazione in Italia. I numeri diffusi dall'Osservatorio sul mercato del lavoro, esposti nel report Inps relativo al primo trimestre 2025, fanno luce su un trend di ripresa che, a distanza di cinque anni dall'esplosione della pandemia, non solo ha recuperato le perdite reltive e conseguenti al periodo del lockdown, ma in molti casi le ha più che compensate. Il dato più emblematico riguarda il settore dell'alloggio e della ristorazione: tra marzo 2019 (ultimo rilevamento pre-pandemico) e marzo 2025 si registrano ben 342.

