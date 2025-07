È una mazzata Dazi la decisione di Trump sull’Unione Europea

Un'ombra si staglia sul futuro delle relazioni transatlantiche, mentre Trump rilancia la sfida con decisioni che minacciano di sconvolgere il commercio globale. Con una mossa che segna un nuovo capitolo di tensione tra Stati Uniti e Unione Europea, si apre un’incerta fase di negoziati e confronti. Quali saranno le ripercussioni di questa battaglia commerciale? La risposta si prospetta più complessa e cruciale che mai.

Una nuova tempesta si abbatte sui rapporti tra Stati Uniti e Unione europea, ed è ancora una volta Donald Trump a scatenarla. Dopo aver giĂ colpito il Canada con misure simili, il presidente americano ha deciso di alzare il livello dello scontro anche con Bruxelles, recapitandole una comunicazione formale in cui annuncia l’introduzione di pesanti tariffe commerciali. La Casa Bianca ha fissato i nuovi dazi sull’importazione dei prodotti europei al 30 per cento, una mossa destinata a pesare come un macigno sulle relazioni transatlantiche e a mettere in discussione la capacitĂ negoziale della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, la cui strategia finora si è rivelata inefficace di fronte all’intransigenza americana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

