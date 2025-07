Brignone obiettivo Milano Cortina | Strada lunga ma vado avanti

Federica Brignone guarda con determinazione verso il sogno di Milano Cortina 2026, nonostante una strada lunga e piena di sfide. Dopo un grave infortunio al ginocchio, l'azzurra dello sci non si arrende e continua il suo percorso di recupero con tenacia e speranza. Su Instagram, con orgoglio, condivide i suoi progressi, alimentando la voglia di tornare in pista e rappresentare l’Italia alle Olimpiadi invernali. La sua grinta è la vera forza motrice che la spinge avanti.

(Adnkronos) – Federica Brignone punta Milano Cortina 2026. La sciatrice azzurra continua il recupero dopo il grave infortunio subito al ginocchio i mesi scorsi, con l'obiettivo di tornare in pista per le Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo febbraio in Italia. Su Instagram Brignone ha pubblicato un post in cui mostra i suoi miglioramenti,

