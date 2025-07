Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati le immagini delle nozze degli ex di Temptation Island

Dopo aver conquistato il cuore dei telespettatori in Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno deciso di coronare il loro amore con il matrimonio. Originari di Scafati, i due hanno attraversato nove anni di storia insieme, dimostrando che la vera forza dei sentimenti può superare qualsiasi prova. Le immagini delle loro nozze sono un inno alla felicità e alla speranza di un futuro condiviso. Continua a leggere...

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex di Temptation Island, si sono sposati. I due, originari di Scafati, sono diventati marito e moglie dopo essere stati insieme per nove anni. Nel 2023 sono divenuti noti al pubblico per aver messo alla prova i loro sentimenti nel reality condotto da Filippo Bisciglia: gli scatti che li ritraggono insieme, complici e sorridenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it