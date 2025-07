Casucci Noi Moderati | La Fratta diventi centro di eccellenza per la salute delle donne

Casucci Noi Moderati si impegnano a trasformare la Fratta in un polo d’eccellenza per la salute femminile. Con determinazione, ho depositato un atto in consiglio regionale affinché l’ospedale “Santa Margherita de La Fratta” di Cortona diventi un punto di riferimento per percorsi dedicati alla procreazione medicalmente assistita e alla chirurgia specialistica. È il momento di investire nel benessere delle donne, garantendo servizi di qualità e innovativi.

"Ho rilanciato la mia proposta, depositando un atto in consiglio regionale, affinché l'ospedale "Santa Margherita de La Fratta" di Cortona diventi un centro di eccellenza per la salute delle donne, con percorsi dedicati alla procreazione medicalmente assistita ma anche alla chirurgia della.

