Fortitudo abbonamenti già a quota mille | le fasi della campagna i prezzi e le modalità di acquisto

La campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2025-2026 della Fortitudo Bologna ha già superato quota mille tessere, confermando la passione e il sostegno dei tifosi. Questo traguardo importante rafforza la posizione della Effe come leader in Serie A2 e pone le basi per un'altra stagione all'insegna di entusiasmo e solidarietà. Non perdere l'occasione: scopri tutte le fasi, i prezzi e le modalità di acquisto per vivere da vicino ogni emozione della squadra!

