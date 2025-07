Carlos Alcaraz vuole vincere in fretta | Spero di non giocare cinque ore Sinner mi ha spinto al limite

Con l’attenzione alle stelle e il cuore che batte forte, Carlos Alcaraz si prepara con l’obiettivo di conquistare il suo primo titolo a Wimbledon nel minor tempo possibile. La sua determinazione è alimentata dalla sfida imminente contro Jannik Sinner, un duello che promette emozioni intense e spettacolo puro. In queste ore di vigilia, la tensione cresce, ma anche la voglia di scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis. Si prospetta una finale epica che nessuno vorrà perdere.

Giornata di vigilia per Carlos Alcaraz, che affronterà Jannik Sinner nella finale di Wimbledon in programma domenica 13 luglio (ore 17.00 italiane). Sarà un nuovo capitolo della grande rivalità tra i due dominatori del tennis mondiale a mettere in palio il terzo Slam della stagione, a poche settimane di distanza dall’atto conclusivo del Roland Garros vinto dallo spagnolo dopo aver annullato tre match-point al fuoriclasse altoatesino. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e acceso tra il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP, che si giocheranno anche una vetta importante del primo posto nella classifica internazionale al termine della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz vuole vincere in fretta: “Spero di non giocare cinque ore, Sinner mi ha spinto al limite”

