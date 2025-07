Zielinski Inter polemica in Polonia per la foto con Ronaldo dopo la sconfitta per 5-1 | le parole dell’ex Nazionale Tomasz Iwan

L'episodio tra Piotr Zielinski e Cristiano Ronaldo dopo la pesante sconfitta della Polonia ha acceso il dibattito in patria. L'abbraccio tra il centrocampista dell'Inter e il fuoriclasse portoghese ha suscitato reazioni contrastanti, culminate nelle parole critiche di Tomasz Iwan. Un gesto che, seppur umano e spontaneo, ha sollevato interrogativi sul comportamento dei giocatori nazionali in momenti di delusione. Ma cosa dice davvero questa vicenda sulla cultura sportiva polacca?

Episodio che ancora oggi viene ricordato in maniera critica dall'ex nazionale polacco Tomasz Iwan, che ai microfoni del canale Meczyki ha ripreso quel momento.