Al centro delle voci di mercato, Francesco Acerbi rimane un punto fermo nell’Inter. Mentre si specula su una possibile uscita, fonti affidabili come Sport Mediaset confermano la solidità del suo contratto fino al 2026. La sua permanenza appare sempre più concreta, sfatando le ipotesi di un futuro incerto. In un contesto in continua evoluzione, la realtà sembra favorire la stabilità, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a guardare avanti con fiducia.

Oggi si parla di Francesco Acerbi in uscita in casa Inter, ma la realtà pare un’altra. Da Sport Mediaset arrivano notizie piuttosto contrastanti con questa tesi. PERMANENZA – Francesco Acerbi ha un contratto con l’ Inter fino al 2026 e la probabilità che i termini vengano rispettati è molto alta. Cosa vuol dire? Ciò vuol dire che la permanenza del difensore di 37 anni è piuttosto concreta. Secondo Sport Mediaset non ci sono conferme sulla presenza di una clausola da 500.000 euro da esercitare per concludere unilateralmente il contratto. L’Inter quindi dovrà trattare con il giocatore qualora voglia rescindere e finire prima il rapporto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi, nessuna conferma sulla clausola! Futuro incerto – SM

