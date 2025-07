Spaccio fermato sul lungo argine con eroina pronta per essere venduta

Un tranquillo pomeriggio sul lungargine si trasforma in un'operazione di polizia decisiva: la Squadra Mobile smantella un insidioso spaccio di eroina, arrestando un trentenne tunisino. L’azione tempestiva ha evitato che droghe pericolose arrivassero nelle mani di tanti giovani, rafforzando il nostro impegno contro il crimine e a tutela della collettività . La lotta allo spaccio continua, perché la sicurezza di tutti resta la nostra priorità .

Nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio, verso le ore 16.00, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto in Lungargine Codotto e Maronese, un trentenne tunisino, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, richiedente protezione internazionale, sorpreso mentre cedeva una dose di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

