Telese Terme domani sera la consegna del Premio Telesia for Peoples

Domani sera, alle 21:00, Telese Terme si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la consegna del prestigioso Premio “Telesia for Peoples”. Nel suggestivo scenario del teatro all’aperto delle Terme di Telese, questa cerimonia chiuderà la dodicesima edizione di un evento che celebra eccellenza e solidarietà. Un momento imperdibile che vedrà protagonisti personaggi di rilievo, tra cui Rosario Valastro, presidente nazionale, e che rimarrà impresso nella memoria della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Telese Terme (Benevento), 12 luglio 2025 – Cresce l’attesa per la cerimonia spettacolo della consegna del Premio “Telesia for Peoples” che domani (ore 21,00), nel suggestivo teatro all’aperto (zona bar) delle Terme di Telese, chiuderà la dodicesima edizione della omonima manifestazione, promossa dall’associazione italoamericana no profit “Icosit”. A ritirare il premio saranno Rosario Valastro (Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana), don Maurizio Patriciello (parroco della legalità di Caivano), il prefetto Giuseppe Pecoraro (Presidente ANAS Spa), Angelo Colarusso (fondatore Università Telematica “Giustino Fortunato”), Giuseppe Russo (Medisol), Michele Piccolo (Amministratore Gruppo Piccolo) e Leonardo Metalli (inviato del Tg1). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme, domani sera la consegna del Premio “Telesia for Peoples”

