Mel Gibson in un caseificio nel Casertano | Here for the bufala mozzarella

Mel Gibson, celebre attore e regista, ha fatto una piacevole sosta nel casertano, precisamente al Caseificio Sagliocco a Casagiove, per assaggiare la rinomata mozzarella di bufala. In Italia per le riprese del sequel de “La Passione di Cristo”, intitolato “La Resurrezione di Cristo”, Gibson ha dimostrato di essere un vero amante delle delizie locali, conquistato dai sapori autentici della tradizione campana. Un incontro che sottolinea come il cinema e le eccellenze italiane si incontrino spesso in modo sorprendente.

