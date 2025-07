LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | dalle 16.00 via a gara-1

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in diretta del GP di Gran Bretagna 2025 di Superbike! La scena è pronta per un duello mozzafiato tra l’italiano del team Aruba Ducati e il rivale della BMW, con soli 9 punti di differenza. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, commenti e tutte le emozioni di questa gara cruciale che potrebbe decidere il campionato. Prepariamoci a vivere un pomeriggio di pura adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Soltanto 9 punti separano l’alfiere italiano del team Aruba Ducati dal centauro della BMW. Gara che dunque potrebbe essere spartiacque. 15:46 Dopo l’antipasto di stamattina con la superpole firmata dal turco Razgatlioglu dinanzi a Bulega ed al britannico Alex Lowes ci si avvicina al piatto forte di giornata. 15:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di gara-1 del GP di Gran Bretagna valevole per il Mondiale Superbike 2025. Poco meno di 20 minuti al via delle ostilità. 12.25 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. L’appuntamento per la gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 è alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: dalle 16.00 via a gara-1

In questa notizia si parla di: diretta - gara - superbike - gran

Basket, playoff serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Rucker San Vendemiano, gara 3 in diretta. Live - La Pielle Livorno si prepara a affrontare Gara 3 dei playoff di Serie B contro San Vendemiano, in diretta dal PalaTenda.

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della Superpole - - X Vai su X

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Germania Sky Sport, NOW. LIVE anche su TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC, MXGP e NTT Indycar Series. MOTOMONDIA Vai su Facebook

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu si prende la pole, Bulega subito dietro; Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole e gara-1, differita TV8 in chiaro; Orari TV Donington 2025: le dirette su Sky e TV8 | FP - News - WSBK.

Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv Superpole e gara-1 GP Gran Bretagna 2025 Donington (oggi 12 luglio) - 1 GP Gran Bretagna 2025 Donington oggi 12 luglio: orari, cronaca, risultati e classifiche. Si legge su ilsussidiario.net

SBK, LIVE Gara 1 Superbike Donington: la diretta giro per giro - SBK: Toprak parte in pole nella prima gara del weekend nel Regno Unito, marcato stretto da Bulega e Alex Lowes. Lo riporta gpone.com