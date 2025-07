il mistero del bimbo scomparso dal campeggio a ventimiglia perquisita la casa di un testimone

Il mistero avvolge ancora la scomparsa di Alain Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso dal campeggio di Ventimiglia. Le ricerche sono intensificate e, tra perquisizioni e interrogatori, ogni indizio diventa cruciale. La suspense cresce mentre tutti si chiedono cosa possa essere accaduto al piccolo, sparito nel nulla in un luogo apparentemente sicuro. La vicenda tiene col fiato sospeso tutta la comunitĂ , determinata a scoprire la veritĂ e restituire Alain alla sua famiglia.

Non si arrestano le ricerche per ritrovare Alain Bernard Ganao, il bambino di soli cinque anni scomparso venerdì sera da un campeggio nella frazione Latte, a Ventimiglia, al confine con la Francia. Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia, residente a Torino da oltre 20 anni. Era appena con mamma, papĂ e la sorella nel campeggio "Por La Mar" di Latte, a pochi metri dal mare. Stava giocando mentre i genitori montavano la tenda. Poi il silenzio, e l'angoscia che non smette piĂą. Un testimone e nessuna conferma. Un uomo, sentito come testimone, ha riferito agli inquirenti di aver visto il piccolo e di averlo accompagnato a un bivio, sentendolo pronunciare la parola "papà ".