Murderbot ottiene il rinnovo per la seconda stagione su Apple TV+

Grande notizia per gli amanti della fantascienza: Murderbot, la serie coinvolgente interpretata da Alexander Skarsgård, ritorna con una seconda stagione su Apple TV+. Il robot di sicurezza dotato di libero arbitrio affronta nuove sfide in un mix di azione, mistero e umanità, mentre cerca di mantenere il suo segreto. Non vediamo l'ora di scoprire quali avventure ci riserverà questa imperdibile continuazione!

La piattaforma streaming ha ordinato una seconda stagione della serie Murderbot, che vede Alexander Skarsgård nei panni del protagonista, un robot di sicurezza che deve nascondere il fatto di aver acquisito il libero arbitrio e proteggere i suoi clienti umani in una missione pericolosa, ma che in realtà vorrebbe solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e capire il suo posto nell’universo. Il rinnovo di Murderbot arriva un giorno prima del finale della prima stagione dello show, previsto per l’11 luglio. Lo show della CBS Studios è basato sul primo libro della serie di romanzi Murderbot Diaries di Martha Wells, vincitrice dei premi Hugo e Nebula. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

