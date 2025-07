Treni l’allarme del Codacons | Cantieri allungano i tempi di percorrenza quasi 6 ore per Roma-Milano

L’estate si preannuncia movimentata, ma non senza difficoltà: i cantieri lungo le ferrovie italiane stanno allungando i tempi di percorrenza fino a quasi 6 ore tra Roma e Milano, creando disagi per cittadini e turisti. Il Codacons lancia l’allarme: con l’apertura dei cantieri legati al PNRR, i viaggi in treno potrebbero diventare un vero e proprio tour di attese e ritardi. È importante conoscere i dettagli per pianificare al meglio le proprie vacanze.

L’ allarme del Codacons per i tanti viaggiatori che prenderanno il treno questa estate per le vacanze: i numerosi cantieri presenti sulla rete ferroviaria italiana possono aumentare notevolmente i tempi di percorrenza, con la tratta Roma-Milano che può arrivare a richiedere fino a 5 ore. “ Un agosto di disagi per cittadini e turisti che decideranno di spostarsi in treno lungo la Penisola. L’apertura dei cantieri legati al Pnrr, infatti, determinerà un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell’alta velocità, con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività “, afferma l’associazione dei consumatori, che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto usate da viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Treni, l’allarme del Codacons: “Cantieri allungano i tempi di percorrenza, quasi 6 ore per Roma-Milano”

In questa notizia si parla di: cantieri - allarme - codacons - tempi

Strade provinciali, tolti 1,7 miliardi. L’allarme di Ance: “Tagli pesanti, a rischio la sicurezza e i cantieri” - L'ANCE esprime forte preoccupazione per i tagli di 17 miliardi alle risorse per la manutenzione delle strade provinciali, decisi dal Governo nella legge di bilancio 2025 e DL Milleproroghe.

Treni, l'allarme del Codacons: Cantieri allungano i tempi di percorrenza, quasi 6 ore per Roma-Milano; La linea ferroviaria soffre il caldo (e la manutenzione): treni in ritardo di 110 minuti ad agosto; MotoGp, Gp Germania: Marc Marquez vince gara sprint davanti a Bezzecchi.

Treni, l’allarme del Codacons: “Cantieri allungano i tempi di percorrenza, quasi 6 ore per Roma-Milano” - L'allarme del Codacons per i tanti viaggiatori che prenderanno il treno questa estate per le vacanze: i numerosi cantieri presenti sulla rete ferroviaria ... Segnala lapresse.it

La linea ferroviaria soffre il caldo (e la manutenzione): treni in ritardo di 110 minuti ad agosto - Codacons lancia l’allarme e confronta i tempi con aerei e pullman L’estate si preannuncia complicata per chi sceglierà di viaggiare in treno. msn.com scrive