Dazi l’amara sorpresa di Trump | tariffe al 30 per cento per l’Unione europea a partire dal primo agosto

L'annuncio di Donald Trump scuote le economie globali: dal primo agosto, le tariffe al 30% sui prodotti dell'Unione Europea entreranno in vigore, con la minaccia di raddoppiarle in caso di ritorsioni. Una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri commerciali e accentuare le tensioni internazionali. Ma cosa cela davvero questa decisione? Scopriamo insieme i retroscena di un fronte aperto tra Washington e Bruxelles.

Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia¬† dazi ¬†dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni.¬†Stessa misura √® stata indicata dal presidente americano anche per il Messico. ¬ę Vi preghiamo di comprendere che il 30% √® di gran lunga inferiore a quanto necessario per eliminare il divario di deficit commerciale che abbiamo con l‚ÄôUe¬Ľ, scrive il numero uno della Casa Bianca nella missiva. Al 30% dei dazi bisogna inoltre aggiungere il deprezzamento del dollaro, che ha reso le merci europee pi√Ļ care del 13,70% dall‚Äôinsediamento di Trump. La trattativa √® stata una vera Caporetto. 🔗 Leggi su Open.online