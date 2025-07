San Siro Inter Corbani | Se Leonardo avesse dipinto solo tre quarti del Cenacolo l’opera non sarebbe da considerarsi realizzata

Nel cuore di Milano, la battaglia per San Siro si fa sempre più intensa. Luigi Corbani, volto noto e deciso difensore dello storico stadio, sottolinea con fermezza l'importanza di preservare questo simbolo sportivo come patrimonio di tutti. La questione divide, ma il suo messaggio è chiaro: nessuna decisione deve essere presa senza considerare il valore culturale e sociale di San Siro. La battaglia continua, e il futuro dello stadio è ancora in bilico.

San Siro Inter, Corbani duro nella propria posizione sulla difesa dello stadio meneghino: le sue parole dure ai microfoni de La Repubblica. La battaglia per la salvaguardia dello stadio San Siro, casa di Inter e Milan, entra in una nuova fase. Luigi Corbani, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano e presidente del Comitato Sì Meazza, ha ribadito la necessità di tutelare l’impianto sportivo milanese come bene di interesse culturale. Secondo Corbani, il secondo anello dello stadio avrebbe già compiuto i 70 anni necessari per ottenere la tutela prevista dal Codice dei beni culturali. Il Comitato Sì Meazza ha anche presentato un ricorso al TAR e inviato una lettera al ministro della Cultura Alessandro Giuli e alla Sovrintendenza, chiedendo un intervento per fermare l’iter di abbattimento dell’impianto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, Corbani: «Se Leonardo avesse dipinto solo tre quarti del Cenacolo, l’opera non sarebbe da considerarsi realizzata»

In questa notizia si parla di: siro - inter - corbani - leonardo

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!» - In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

? Ignazio La Russa: "Se fossi il presidente della Figc, la prima cosa che farei, anche se non so se si possa fare, sarebbe obbligare le squadre a schierare in ogni partita almeno 4 italiani. I nostri giovani, soprattutto in attacco, non hanno spazio. L'Inter ha Fran Vai su Facebook

Corbani (Comitato 'Sì Meazza'): I 70 anni del secondo anello di Siro son già scattati, lo dicono i....

Corbani (Comitato 'Sì Meazza'): "I 70 anni del secondo anello di San Siro son già scattati, lo dicono i documenti" - L'interesse culturale dello stadio San Siro è uno dei punti su cui fa leva il Comitato 'Sì Meazza' guidato da Luigi Corbani, intervistato oggi da La Repubblica di ... Scrive msn.com

Luigi Corbani: “Il secondo anello di San Siro già da tutelare, i giornali di allora lo dimostrano” - Con il suo comitato “Sì Meazza” ha presentato un esposto in procura e un ricorso al Tar: “Ha un valore storico e culturale che ... Come scrive milano.repubblica.it