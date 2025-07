Vigili urbani in spiaggia a Bacoli misurano la distanza tra ombrelloni | No al carnaio

A Bacoli, i vigili urbani vigilano sulla spiaggia per garantire un’estate sicura e piacevole, misurando le distanze tra gli ombrelloni e contrastando il sovraffollamento. Il sindaco Josi della Ragione ribadisce l’importanza di rispettare le regole per preservare la tranquillità e la qualità delle nostre spiagge. In un’epoca in cui il relax non può essere compromesso, il rispetto delle norme diventa la chiave per un’estate all’insegna del benessere comune.

A Bacoli la Polizia Locale controlla il rispetto delle regole sulle spiagge. Il sindaco Josi della Ragione: "Lidi pieni, ma no al sovraffollamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bacoli - vigili - urbani - spiaggia

Riceviamo e pubblichiamo dalla weblettrice Doda R: "Sabato pomeriggio dopo che i vigili del fuoco hanno domato un incendio i vigili urbani hanno piantato picchetti e rete rossa senza mettere nessun avviso prima delle curve,sia da Corbara verso Sessa che Vai su Facebook

Vigili urbani in spiaggia a Bacoli misurano la distanza tra ombrelloni: No al carnaio; Bacoli, ripuliti arenile e scogliera a Marina Grande dai volontari; Bacoli, liberata la spiaggia romana dalle recinzioni abusive.

Vigili urbani in spiaggia a Bacoli misurano la distanza tra ombrelloni: “No al carnaio” - Il primo cittadino ha voluto porre un freno in particolare al fenomeno dell'assalto agli stabilimenti balneari, che si verifica in particolare nel weekend dell'estate, quando spesso lettini e ... Secondo fanpage.it

Bacoli, liberata la spiaggia romana dalle recinzioni abusive - Ci hanno pensato i vigili urbani del comune di Bacoli a rimuovere transenne e cartelli che impedivano l'ingresso alla spiaggia romana, tra le più belle dei Campi Flegrei. Da napoli.repubblica.it