Commercialisti notai e avvocati unanimi | L’amministrazione di sostegno va ripensata

L'Amministratore di sostegno va ripensata e aggiornata. A vent'anni dall'introduzione di uno degli istituti principali per la tutela dei fragili, professionisti e giuristi lanciano l'allarme: serve una riforma per aggiornare le norme alle sfide di oggi, serve anche ridefinire finalmente criteri chiari ed equi per l'indennità degli amministratori di sostegno esterni alla famiglia. E' questo in estrema sintesi la voce emersa dal convegno "Amministrazione di Sostegno, Curatela, Tutela. Tra capacità di agire e libertà", svoltosi nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia, che ha riunito notai, avvocati, commercialisti e giudici tutelari.