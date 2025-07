Piazza dell’Unità, furto a una bancarella, i ladri fuggono.

A Piazza dell’Unità a Roma, un colpo improvviso scuote il tranquillo mercato: due ladri latino-americani si impossessano di un borsello e spariscono tra le strade affollate. La scena, avvolta dall’ansia di un attimo, è stata interrotta dalle urla di due ragazze di un negozio vicino, che hanno rischiato di fermare i malviventi. Ma cosa è successo dopo? La corsa contro il tempo per rintracciarli è appena iniziata...

A Piazza dell’Unità, a Roma, due ladri apparentemente latino-americani, hanno rubato un borsello al gestore di una bancarella del noto mercato e sono fuggiti. Erano circa le ore 14 di oggi, sabato 12 luglio, quando i due malviventi hanno rubato il borsello a un fruttivendolo di origine bengalese che si era distratto nel sistemare il banco per la chiusura. Due ragazze di un vicino negozio hanno visto la scena, hanno urlato al ladro e, insieme a altre due persone, hanno inseguito i due riusciti però a fuggire per una via adiacente. Il bottino, documenti e cellulare, ma non danaro e libretto degli assegni, sono stati recuperati in un cassonetto poco distante da un “acchiappino” in cerca di turisti a cui far saltare la coda per l’accesso ai musei vaticani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it